Джигурда прокомментировал поцелуй Собчак и Ивлеевой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Поцелуй блогера Анастасии Ивлеевой и телеведущей Ксении Собчак является проявлением эпатажа, направленного против ханжей и пуритан, заявил актер Никита Джигурда. Об этом сообщает News.ru.
"Мне гораздо приятнее, когда женщины целуются, тем более эпатируя, а не мужчины. Я нормально к этому отношусь. Это же вызов ханжам, пуританам, ничего страшного в этом не вижу", – сказал Джигурда.
Также актер выразил несогласие с осуждающей позицией депутата Госдумы Виталия Милонова, отметив, что Собчак и Ивлеева поцеловались лишь для привлечения внимания.
"Он, как представитель официальной партии, обязан высказывать свое мнение, на мой взгляд, ему лучше гейские парады разгонять и не трогать девчонок нормальной ориентации, которые просто хулиганят", – заключил актер.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал новый выпуск шоу блогера Анастасии Ивлеевой с участием Ксении Собчак. Он заявил, что увиденное ему хочется "быстрее развидеть и помыть глаза с мылом".
Он также выразил сожаление из-за того, что YouTube, по его мнению, превращается в цирк оральной проституции.
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