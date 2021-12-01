Oxxxymiron объявил о выходе нового альбома "Красота и уродство"

Фото: Twitter/@norimyxxxo

Исполнитель Oxxxymiron сообщил о релизе нового альбома "Красота и уродство". Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

Известно, что в состав пластинки вошли 22 композиции.

"Oxxxymiron – Красота и Уродство (Альбом 2021). Слушать в стриминге", – утверждается в сообщении.

2 ноября Oxxxymiron выпустил клип спустя 6 лет молчания. 10-минутный ролик под названием "Кто убил Марка?" появился в Сети накануне выхода альбома.

Кроме того, 12 ноября рэпер опубликовал "miXXXtape III: Смутное время". В альбом вошли треки, созданные в 2014–2021 годах.

Позднее Oxxxymiron анонсировал выход нового альбома. В ответ зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пообещала послушать релиз исполнителя.