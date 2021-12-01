В Госдуме пообещали послушать новый альбом Oxxxymiron

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пообещала послушать новый альбом рэпера Oxxxymiron. Об этом она рассказала радиостанции "Говорит Москва".
Драпеко подчеркнула, что рада, что исполнитель выпустил новый сборник. Она пожелала ему успехов и удачи в будущем.
"Мне очень жаль, я не принадлежу к тому поколению, которое слушает рэперов. Но в силу своих обязанностей, как президент Координационного совета творческих союзов Петербурга, как депутат Госдумы в комитете по культуре, конечно, я слежу за тем, что происходит, в том числе и в нашем музыкальном мире", – отметила депутат.
Ранее Драпеко рассказала, что в текстах Басты и Oxxxymiron нет пропаганды наркотиков. При этом она подчеркнула, что российское законодательство запрещает пропаганду наркотиков, а силовики имеют право привлекать нарушителей по этой статье.
2 ноября Oxxxymiron выпустил клип спустя 6 лет молчания. 10-минутный ролик под названием "Кто убил Марка?" появился в Сети накануне выхода альбома. В альбоме собраны треки, созданные в 2014–2021 годах.
Позднее певец анонсировал выход нового альбома 1 декабря.
"Wow эффект": появился очередной ответ на трек Oxxxymiron "Кто убил Марка"
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