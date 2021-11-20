Рэпер Noize MC анонсировал выход нового альбома

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) анонсировал выход нового альбома "Выход в город". Артист уже выпустил 10 треков, которые войдут в его состав.

"19 ноября на всех цифровых площадках стали доступны 10 треков – они объединены общей концепцией, и даже складываются в некий единый метасюжет, но полную картину я покажу вам 17 декабря, когда откроются все 20 композиций в изначально задуманном порядке", – рассказал музыкант на своей странице в Instagram.

Он объяснил, что сквозная тема альбома – "попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство".

На заглавную песню "Выход в город" одноименного альбома музыкант также выпустил клип.

Ранее российский исполнитель Oxxxymiron выпустил новый клип спустя 6 лет молчания. 10-минутный ролик под названием "Кто убил Марка?" появился в Сети накануне выхода альбома и уже собрал больше 13 миллионов просмотров.

Позже музыкант представил клип на еще один новый трек "Цунами".

