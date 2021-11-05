Вышел клип Oxxxymiron о буднях рептилоида

Фото: ТАСС/Сергей Петров

На YouTube-канале рэпера Oxxxymiron появился клип на его новую песню "Цунами".

В нем рассказывается о буднях рептилоида, пытающегося стать человеком. В новой песне слушатели заметят игру на гитаре и живые барабаны, а также сочетание речитатива с пением.

В конце ролика появляется обложка предстоящего альбома и его название – "Смутное время".

Ранее российский исполнитель Oxxxymiron выпустил новый клип спустя 6 лет молчания.

10-минутный ролик под названием "Кто убил Марка?" появился в Сети накануне выхода альбома и уже собрал больше 3,5 миллионов просмотров.