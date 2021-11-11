"Это было смешно": "Помню, когда я была молодая". Возраст – смеху не помеха!

Пожилые люди в СССР пользовались почетом и уважением. Граждан преклонного возраста почитали, старались им не перечить и всячески помогать. А ведь иные пенсионеры легко могли дать фору молодым! Старость – не радость? Как бы не так! Некоторые представители старшего поколения эту пословицу опровергали.

К тому же возраст никогда никому не мешал шутить, в том числе и над собой. Кому было позволено шутить над старостью? Как милые старушки стали любимицами публики? И когда шутить над пожилыми стало опасно? Об этом – в программе "Это было смешно".