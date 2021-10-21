BBC назвал 100 лучших сериалов века

Кадр из сериала “Во все тяжкие”; режиссер – Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган; производство – American Movie Classics (AMC), Gran Via, High Bridge Productions, Sony Pictures Television

Самым лучшим сериалом XXI века, по мнению BBC, стала американская драма "Прослушка". Об этом сообщает "Газета.ру".

Второе место занял американский сериал "Безумцы", который выходил с 2007 по 2015 год. На третьем месте расположилась картина "Во все тяжкие", которая выходила с 2008 по 2013 год.

Четвертое место досталось британскому сериалу "Дрянь", а пятое – "Игре престолов".

В топ-10 лучших сериалов века вошли сериалы "Я могу уничтожить тебя", "Оставленные", "Американцы", "Офис" и "Наследники".

В составлении рейтинга участвовали 206 критиков, журналистов и представителей киноиндустрии из 43 стран.

Ранее актер Денис Шепотинник, сыгравший Кирилла Арсентьева, парня Жени Ковалевой, рассказал, почему не снялся в седьмом сезоне сериала "Сваты".

Предложение о съемках Шепотинник получил еще в 2013 году, однако принять в них участие он не смог из-за военного конфликта на Украине и пандемии коронавируса.

