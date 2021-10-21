Сыгравший Кирилла Арсентьева актер рассказал, почему не снялся в новом сезоне "Сватов"

Фото: VK/Денис Шепотинник

Актер Денис Шепотинник, сыгравший Кирилла Арсентьева, парня Жени Ковалевой, рассказал, почему не снялся в седьмом сезоне сериала "Сваты". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Instagram артиста.

Предложение о съемках Шепотинник получил еще в 2013 году, однако принять в них участие он не смог из-за военного конфликта на Украине и пандемии коронавируса.

"Атмосфера на съемочной площадке просто сказочная! Да и это культовый сериал нашей современности, и прикоснуться к нему еще раз – это просто подарок судьбы! Но затянувшийся бессмысленный военный конфликт, а потом и всеми "любимый" COVID-19 внесли свои правки в сценарий", – написал артист.

Шепотинник также уточнил, что новый сезон, который снимался в Белоруссии и Грузии, выйдет на экраны спустя восемь лет.

Ранее режиссер Андрей Яковлев опубликовал видеоролик, в котором объявил о прекращении съемок комедийного сериала "Сваты".