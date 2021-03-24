Звезда "Сватов" высказалась о седьмом сезоне сериала

Фото: кадр из сериала "Сваты 5"; режиссер – Андрей Яковлев; производство – "Квартал 95"

Актриса Анна Кошмал рассказала о ситуации вокруг финальных серий сериала "Сваты". По ее словам, в Сети появилась информация, что седьмой сезон ситкома якобы уже досняли, сообщают "Дни.ру".

Артистка опровергла эти сведения и призвала фанатов не верить всему, что пишут в интернете. Кроме того, знаменитость уточнила, что работа над седьмой частью сериала еще не закончена. Творческий коллектив надеется, что уже в 2021 году появится возможность завершить съемки, а также показать новые эпизоды зрителям.

Девушка пообещала поклонникам, что они первыми узнают о завершении съемок. Отмечается, что седьмая часть ситкома станет финальной.

Ранее сообщалось, что студия Disney объявила о переносе релиза кинокомикса Marvel "Черная вдова" на два месяца. Премьеру фильма назначили на весну минувшего года, но в связи с пандемией COVID-19 ее отложили на год. Новой датой стало 7 мая 2021 года, однако 23 марта показ вновь перенесли. Теперь премьера должна состояться 9 июля.