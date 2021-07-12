Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе снялся в сериале "Сваты"

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Продюсер российского сериала "Сваты" Сосо Абзианидзе сообщил, что в одной из серий седьмого сезона ленты снялся грузинский актер Вахтанг Кикабидзе.

"Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде", – приводит РИА Новости слова Абзианидзе.

В настоящее время съемки нового сезона "Сватов" проходят в Грузии.

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