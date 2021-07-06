Тарантино рассказал, кто еще может сыграть в "Убить Билла – 3"

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Квентин Тарантино в эфире подкаста The Joe Rogan experience рассказал, что хочет пригласить Майю Хоук, звезду сериала "Очень странные дела", и дочь Уммы Турман сыграть в третьей части "Убить Билла". Об этом сообщает News.ru.

Режиссер считает "очень захватывающим" их возможное появление в качестве матери и дочери не только в жизни, но и в фильме.

"Думаю, это будет история об этих персонажах через 20 лет. Невеста (Турман. – Прим. ред.) и ее дочь Би-Би (Хоук. – Прим. ред.) спокойно живут все эти годы, но затем мир внезапно начинает рушиться. <...> Невеста и Би-Би оказываются в бегах", – сказал он.

Тарантино считает, что стимулом для развития новой истории может послужить тот факт, что у героини Турман остались враги из предыдущих картин в лице персонажей Элли Драйвер и Софи Фаталь.

Ранее сообщалось, что режиссер планирует издать свою первую художественную книгу. Она будет основана на сюжете его фильма "Однажды в... Голливуде". Главными действующими персонажами книги станут актер Рик Далтон и дублирующий его Клифф Бут.

По словам Тарантино, он вырос на книгах по фильмам и хочет внести свой вклад в развитие этого литературного направления.

