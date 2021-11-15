"Звезды советского экрана": "Тегеран-43"

Канун 1981 года. Пока вся страна охотится за новой пластинкой группы "Абба", Александр Алов и Владимир Наумов готовятся к премьере своего фильма "Тегеран-43". На страницах свежего выпуска журнала "Советский экран" режиссеры поделились с читателями радостной новостью. "Песню для нашей картины исполнит сам Шарль Азнавур!". Услышав его голос, зрительные залы будут рыдать. А "Вечная любовь", так называется композиция, станет лейтмотивом одной из самых пронзительных картин в советском кино.

Почему Игоря Костолевского чуть не сняли с главной роли? Каким образом русским режиссерам удалось заполучить в свой фильм Алена Делона? Как звезда французского кино помог советских кинематографистам с реквизитом? И почему Шарль Азнавур обязан появлением своего главного хита Наталье Белохвостиковой? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".