Парижские кондитеры приготовили торт длиной более 30 метров

Фото: youtube.com/Le Parisien

Французские кондитеры приготовили торт "Опера" длиной 30,73 метра, он может оказаться самым большим тортом в мире. Об этом сообщает "Мир24".

На его приготовление ушло почти 100 килограммов продуктов, в их числе тысяча яиц и 36 килограммов шоколада. Гигантский десерт разместили на лестнице у Парижской оперы. На его дегустацию пришли около трех тысяч человек, несмотря на то что из-за эпидемиологических ограничений записываться на нее нужно было заранее.

Организаторы мероприятия предполагали, что приготовили самый длинный торт в мире, и пригласили представителей Книги рекордов Гиннесса, однако те о рекорде пока не объявляли.

Ранее кандидат медицинских наук Олеся Гурова рассказала, какие сладости обладают наименьшей калорийностью. К таковым она отнесла сухофрукты, фруктовые чипсы и фруктовую пастилу без сахара.

