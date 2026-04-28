Сергей Собянин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

"Спасибо за самоотверженный труд и искреннюю преданность делу, благодаря чему каждый день вы спасаете тысячи жизней горожан", – написал Собянин в мессенджере MAX.

Мэр назвал столичную скорую помощь одной из самых эффективных в мире. По его словам, это слаженная команда профессионалов, ее рабочий процесс отточен до мелочей. В среднем за год совершается 4 миллиона выездов, то есть около 12 тысяч в сутки.

В то же время скорая помощь постоянно совершенствуется, подчеркнул глава города. Например, внедряются новые технологии, бригады оснащаются современным оборудованием.

По словам мэра, в настоящее время идет масштабное обновление автомобильного парка. В новых машинах пространство эргономично, а все оборудование расположено на расстоянии вытянутой руки. Автомобили были разработаны с участием экспертов столичной скорой помощи в рамках грантовой программы мэрии Москвы. Среди новинок:



запатентованная универсальная рейлинговая система крепления медицинской аппаратуры;

поворотно-складные кресла и увеличенная амплитуда смещения носилок;

стеллажная система полок;

удобное зонированное освещение;

увеличенная высота салона.

Собянин отметил, что в мае 2025 года 80 инновационных реанимобилей начали работу на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. В 2026-м поступили 350 машин нового поколения для общепрофильных бригад. Это поможет сделать работу врачей еще эффективнее, а условия для пациентов – комфортнее.

Ранее глава города рассказал, что ежегодно в программах повышения квалификации принимают участие 70% столичных медиков. С 2021 года в Москве функционирует кадровый центр Депздрава, который координирует работу многих учебных центров и ординатур. Только за 2025 год в нем прошли обучение более 50 тысяч врачей.