Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 13:27

Происшествия

В Омске умер детский врач, которого парализовало в Таиланде

Фото: vk.com/minzdrav_55

В Омске умер детский врач-травматолог, которого ранее доставили в Россию парализованным из Таиланда – у мужчины случился приступ, когда тот был на отдыхе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее СМИ сообщали, что у россиянина случился инфаркт спинного мозга, в результате чего мужчину парализовало. В начале марта его транспортировали в Омск для дальнейшего лечения, где он находился в клинической больнице. В доставке пациента, как отмечалось ранее, участвовал неизвестный меценат.

Отмечается, что заведующему травматолого-ортопедическим отделением областной детской клинической больницы Михаилу Коробейникову было 58 лет. Родным и близким умершего выразили соболезнования. Информация о прощании будет объявлена позже.

До этого российская туристка погибла во время купания на пляже в Таиланде. Спасатели заметили ее тело в воде на расстоянии 50 метров от берега. Его доставили на сушу, после чего отправили в Институт судебной медицины полицейской больницы для установления причины и обстоятельств гибели.

