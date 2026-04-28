Небензя заявил, что США не выдали визу представителю делегации России в ООН

США не выдали представителю российской делегации в ООН въездную визу для участия в сессии Комитета по информации, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что американская сторона "продолжает злоупотреблять" положением страны, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН. Несмотря на своевременно поданные документы, представителю российской делегации не выдали въездную визу.

"Квалифицируем это действие, а фактически бездействие американской стороны в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по соглашению о принимающем государстве", – указал Небензя в ходе 48-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН.

Однако он выразил надежду на то, что Секретариат ООН примет "исчерпывающие меры по прекращению этой порочной политизированной практики вплоть до запуска процедур арбитража".

В визе было отказано заместителю директора департамента информации и печати МИД Олегу Гаврилову.

Ранее Небензя заявил, что Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп в ответ на испытания Москвой новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками сказал, что Вашингтон может возобновить ядерные испытания. На заседании российского Совбеза Владимир Путин также сделал акцент на том, что к подобным словам нужно относиться серьезно.

