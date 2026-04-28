Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 18:58

Политика

Небензя заявил, что США не выдали визу представителю делегации России в ООН

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

США не выдали представителю российской делегации в ООН въездную визу для участия в сессии Комитета по информации, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что американская сторона "продолжает злоупотреблять" положением страны, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН. Несмотря на своевременно поданные документы, представителю российской делегации не выдали въездную визу.

"Квалифицируем это действие, а фактически бездействие американской стороны в качестве грубого и систематического нарушения обязательств по соглашению о принимающем государстве", – указал Небензя в ходе 48-й сессии Комитета по информации Генассамблеи ООН.

Однако он выразил надежду на то, что Секретариат ООН примет "исчерпывающие меры по прекращению этой порочной политизированной практики вплоть до запуска процедур арбитража".

В визе было отказано заместителю директора департамента информации и печати МИД Олегу Гаврилову.

Ранее Небензя заявил, что Россия должна быть готова, если США возобновят ядерные испытания. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп в ответ на испытания Москвой новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками сказал, что Вашингтон может возобновить ядерные испытания. На заседании российского Совбеза Владимир Путин также сделал акцент на том, что к подобным словам нужно относиться серьезно.

Читайте также


политика

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

