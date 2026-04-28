28 апреля, 18:17

Общество
Юрист Георгиева: выброс просроченных таблеток вместе с мусором грозит штрафом до 3 тыс руб

Юрист рассказала, какой мусор нельзя выбрасывать в обычные контейнеры

Фото: 123RF.com/diy13

Аккумуляторы, просроченные лекарства и лампы с ртутью нельзя выбрасывать в мусорный контейнер. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она отметила: выбрасывая мусор, важно учитывать, что он не должен создавать угрозу для людей или чужого имущества. То, что нельзя утилизировать привычным способом, можно найти в постановлении правительства РФ № 293 "О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами".

"Например, в контейнеры запрещается выбрасывать аккумуляторы, так как они могут взорваться, а также ртутные лампы и медицинские отходы, в том числе и просроченные таблетки", – пояснила эксперт.

Кроме того, в мусорный бак нельзя складывать отходы, которые способны повредить его. Это может быть строительный мусор или крупногабаритный предмет (в том числе кровать или стол), добавила юрист.

За нарушение данных правил выпишут штраф по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (8.2 КоАП РФ). Для граждан сумма составит от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.
Алла Георгиева
юрист

При этом, если оштрафованный в течение года снова выбросит что-то запрещенное в неположенном месте, суммы наказания будут больше. В таком случае для граждан предусмотрено наказание от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических – от 250 тысяч до 400 тысяч, добавила эксперт.

Кроме того, не нужно забывать о гражданско-правовой ответственности, которая предполагает возмещение нанесенного ущерба. Как вариант, управляющая компания может потребовать виновного оплатить расходы на покупку нового контейнера, если прежний был поврежден крупногабаритным или взрывоопасным мусором, пояснила Георгиева.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что наказание грозит тем, кто выбивает ковры на балконе. В случае, когда пыль летит на придомовую территорию или в окна соседей, можно получить штраф от 500 до 1 тысячи рублей.

Читайте также


Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

