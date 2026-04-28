Центр Москвы перекроют 29 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 апреля, 17:31

Происшествия

Обнаружен четвертый погибший при сходе лавины в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Бурятия"

Тело четвертого погибшего обнаружено на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Люди оказались под завалами после схода снега, когда расчищали технологическую дорогу на руднике. Шесть из девяти рабочих остались под завалами, при этом трое смогли выбраться самостоятельно.

Сперва из-под снега извлекли тело одного человека. Позднее спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. В поисково-спасательных мероприятиях задействованы 60 человек и 5 единиц спецтехники. Также из Улан-Удэ на помощь вылетела группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из пяти человек.

Новости регионов: в Бурятии шесть человек попали под завал из-за схода снега на руднике

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика