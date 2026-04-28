Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 17:35

Экс-главу "Фонбета" Анохина приговорили к 8 годам колонии за взятку

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Также суд вынес приговор двум другим фигурантам дела. Бывший начальник одного из отделений полиции получил 3,5 года колонии и штраф 500 тысяч рублей, а бывший адвокат – 7 лет и 2 месяца лишения свободы со штрафом 12 миллионов рублей.

Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия в преступлении их признали виновными в даче взятки, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

О задержании Анохина стало известно 29 января 2025 года. При этом в пресс-службе "Фонбета" подчеркивали, что он перестал работать в компании с января. Отмечалось, что Анохин решил "сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола".

По данным следствия, Анохин пытался избежать передачи в следственные органы материалов ФСБ о хищении бюджетных средств на прежнем месте работы. Для этого он через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей.

Однако один из посредников и оперативный сотрудник, которому предназначались деньги, участвовали в оперативном эксперименте. После передачи средств фигурантов задержали. Во время расследования следователи провели более 30 допросов и свыше 15 экспертиз. При обысках обнаружили 55 миллионов рублей, которые по приговору суда обращены в доход государства.

Ранее СК задержал главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. В уголовном деле также фигурируют заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор одного из санаториев.

Речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1 300 квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе.

