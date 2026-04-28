Блогер Лерчек вернулась к танцам во время лечения от рака

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) вернулась к занятию танцами во время лечения от онкологии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) хореографа и ее жениха Луиса Сквиччиарини.

Он отметил, что ей разрешили легкие физические нагрузки, поэтому она начала заниматься плаванием и танцами. Сквиччиарини указал на то, что у Лерчек были "счастливые глаза", когда она об этом узнала, и что она очень любит танго и музыку.

"На нашем первом занятии после такой долгой паузы у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми, почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля. Лера, шаг за шагом мы снова построим наш танец", – подчеркнул Сквиччиарини.

В то же время известно, что Лерчек подала иск против бывшего стилиста Эльвиры Янковской, обвинив ее в продаже поддельных вещей под видом оригинальных брендов. Блогер требует компенсации в размере 2,4 миллиона рублей.

Она может получить всю сумму, если документально подтвердит платежи и результаты экспертиз, заявил изданию "Абзац" адвокат Станислав Вершинин.

Он добавил, что к этому также полагается компенсация морального вреда. Однако, если вещественные доказательства утеряны либо действия будут квалифицированы как гражданско-правовой спор, возрастают риски того, что Лерчек откажут в удовлетворении гражданского иска.

"Если в ходе уголовного процесса не будет доказан прямой умысел на хищение, суд может прекратить уголовное преследование в этой части, что повлечет и отказ в гражданском иске с разъяснением права на обращение в порядке гражданского судопроизводства", – отметил адвокат.

Кроме того, он посоветовал блогеру обеспечить сохранность всех дубликатов доказательств, чтобы уменьшить шансы проигрыша.

В 2024 году против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили уголовное дело, обвинив в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале этого года блогер родила сына, однако позднее у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Девушка уже начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Из-за заболевания суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело приостановлено до выздоровления Лерчек.

