Луис Сквиччиарини признался, что вложил свои деньги в новый бизнес Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) рассказала, что часть денег на запуск ее бренда косметики ей предоставил возлюбленный Луис Сквиччиарини. В личном блоге мужчина подтвердил это и уточнил, что копил средства на открытие собственной школы.

"Если честно, у меня был план на эти деньги. Я хотел открывать свою школу, танцевальную студию. И это всегда была единственная мечта. Для меня это возможность делать что-то вместе с Лерой. Я верю в ее проект", – сказал Сквиччиарини.

О том, что Лерчек запустила новый бренд косметики, стало известно 21 апреля. Она рассказала, что главный посыл заключается в заботе о собственном здоровье и красоте.

В 2024 году против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили уголовное дело, обвинив в выводе за границу более 250 миллионов рублей с помощью подложных документов. Суд отправил их под домашний арест, а в 2026-м Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы.

В феврале этого года блогер родила сына, однако позднее у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Девушка уже начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Из-за заболевания суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело приостановлено до выздоровления Лерчек.