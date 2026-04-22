Собянин вручил коллективу Мосводоканала орден "За доблестный труд"

Сергей Собянин поздравил АО "Мосводоканал" с 222-летием системы водоснабжения столицы и вручил коллективу предприятия госнаграду – орден "За доблестный труд" от имени президента РФ. Церемония награждения прошла в концертном зале "Москва".

"Президентом Российской Федерации был издан указ о награждении Мосводоканала города Москвы орденом "За доблестный труд", – сказал мэр.

Собянин отметил, что награда неслучайна, поскольку работа Мосводоканала действительно находится на грани подвига. По его словам, в столице вводятся новые очистные сооружения, улучшается качество питьевой воды, охватываются новые районы, осваиваются территории ТиНАО.

Мэр подчеркнул, что Мосводоканал – это не просто инженерная система, а коллектив, решающий комплекс городских задач: строительство, реконструкцию, ремонт, создание сложнейших инженерных сооружений, обеспечивающих надежную систему для 15 миллионов потребителей.

Он добавил, что работники Мосводоканала стали одними из первых, кто отправился на спецоперацию, а также в Луганскую и Донецкую народные республики для оказания помощи.

Кроме того, предприятие участвует в создании системы противовоздушной обороны Москвы, реконструкции военных объектов и продолжает поддерживать бойцов. Собянин подчеркнул, что, несмотря на все сложности, коллектив выполняет задачи, поставленные государством и Москвой, и награда – это признание успехов столицы и самого предприятия, а также труда, таланта и заслуг каждого сотрудника. Вместе с тем мэр столицы поблагодарил работников от имени москвичей.

Госнаграду из рук мэра получил гендиректор Мосводоканала Александр Пономаренко. Он отметил, что орден "За доблестный труд" – высочайшая оценка достижений коллектива, признание его вклада в общее дело города и страны, а также результат слаженной работы и способности быстро мобилизоваться для выполнения любых задач.

"Сергей Семенович, мы очень благодарны вам за доверие, за заботу, за поддержку и за высокую награду", – сказал Пономаренко.

Собянин также вручил группе выдающихся сотрудников Мосводоканала благодарственные письма, а ряд работников были удостоены почетного звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".

Ранее Собянин рассказал о трудовых династиях в городских службах Москвы. По его словам, в системе коммунального хозяйства столицы работают больше 600 тысяч человек, и их деятельность охватывает свыше 100 различных направлений.