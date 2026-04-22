Водителей призвали отказаться от поездок на авто по столице из-за дождя со снегом

Столичным водителям необходимо отказаться от поездок на личных автомобилях в связи с непогодой в Москве вечером в среду, 22 апреля. Об этом заявила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве сообщили, что до вечера четверга, 23 апреля, в столице прогнозируются сильный ветер и дождь со снегом. В связи с этим там рекомендовали пересесть на городской транспорт.

Если же поездку на автомобиле отложить невозможно, важно не делать резких маневров, не парковаться у деревьев и неустойчивых конструкций, а также соблюдать скоростной режим. Кроме того, водителям посоветовали не отвлекаться на телефон, следить за состоянием дворников и уровнем жидкости в бачке омывателя.

В МЧС РФ предупредили, что ухудшение погоды ожидается в 21:00 22 апреля. Это произойдет из-за надвигающейся фронтальной зоны североатлантического циклона.

При этом в Подмосковье в пятницу, 24 апреля, может сформироваться снежный покров до 8 сантиметров. В Москве его высота составит 1–3 сантиметра.