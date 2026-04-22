Режим ЧС регионального характера ввели в Сызрани

Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX.

Власти провели заседание оперативного штаба с участием членов правительства региона, силового блока и оперативных служб.

"Пострадавшим вся необходимая помощь оказывается. В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь", – написал глава региона.

По его словам, поддержку также получат получившие ранения различной степени тяжести, а также граждане, чье жилье пострадало. Оставшимся без жилья помогут с размещением.

В настоящий момент идет работа по ликвидации последствий. В городе уже началось обследование поврежденных зданий – многоквартирных домов, частных владений и общественных зданий. К восстановлению приступят после заключения комиссии.

Утром 22 апреля на территории Сызрани упали не менее 11 дронов с последующей детонацией. В результате попадания одного из них в жилой дом произошло частичное обрушение подъезда.

В результате ЧП пострадали 12 человек, 3 из них находятся в больницах. Еще 2 человека погибли. Всего из здания были эвакуированы 39 человек, которых разместили в ПВР.

По факту массовой атаки БПЛА и обрушения подъезда возбуждено уголовное дело. Также в Сызрани отменены массовые мероприятия.