Погибшими при обрушении подъезда в Сызрани оказались женщина и ребенок

Женщина и ребенок погибли при частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX.

"Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения", – написал глава региона.

Он уточнил, что погибших достали из-под завалов разрушенного подъезда. Их родным окажут моральную и материальную помощь.

О частичном обрушении жилого дома в Сызрани в связи с налетом украинских беспилотников на регион стало известно утром 22 апреля.

Помимо погибших, спасатели извлекли из-под завалов 4 человек. Остальные жильцы уцелевших частей здания были эвакуированы. В настоящий момент известно о 12 пострадавших.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. В ПВР сейчас размещены 8 человек, включая 3 детей. Им оказывается всесторонняя поддержка и необходимая помощь.