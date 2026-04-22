22 апреля, 10:11
Погибшими при обрушении подъезда в Сызрани оказались женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при частичном обрушении подъезда жилого дома в Сызрани. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX.
"Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения", – написал глава региона.
Он уточнил, что погибших достали из-под завалов разрушенного подъезда. Их родным окажут моральную и материальную помощь.
О частичном обрушении жилого дома в Сызрани в связи с налетом украинских беспилотников на регион стало известно утром 22 апреля.
Помимо погибших, спасатели извлекли из-под завалов 4 человек. Остальные жильцы уцелевших частей здания были эвакуированы. В настоящий момент известно о 12 пострадавших.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. В ПВР сейчас размещены 8 человек, включая 3 детей. Им оказывается всесторонняя поддержка и необходимая помощь.