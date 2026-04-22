Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани

Частичное обрушение подъезда жилого дома произошло в Сызрани Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте уже проводятся поисково-спасательные работы. Сотрудникам ведомства удалось спасти из-под завалов четырех человек, в том числе одного ребенка.

Ранее многоквартирный дом обрушился на Газопроводной улице в Махачкале после подтопления. В результате обрушения никто не пострадал.

Позже выяснилось, что причиной обрушения могло стать размывание фундамента дома из-за подтопления. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности.