Массовые мероприятия отменили в Сызрани до конца недели

Массовые мероприятия отменены до конца недели в Сызрани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщается в канале администрации города в мессенджере MAX.

"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий", – говорится в сообщении.

Утром 22 апреля на территории Сызрани упали не менее 11 дронов с последующей детонацией. В результате попадания одного из них в жилой дом произошло частичное обрушение подъезда.

Всего в результате ЧП пострадали 12 человек, 3 из них находятся в больницах. Еще 2 человека погибли.

Из здания были эвакуированы 39 человек. Для них сформировали пункт временного размещения (ПВР). По факту массовой атаки БПЛА и обрушения подъезда возбуждено уголовное дело.