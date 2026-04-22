Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 17:23

Политика

Переживший покушение генерал-лейтенант Алексеев планирует вернуться на службу

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Переживший покушение первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев намерен продолжить службу. Об этом заявил его руководитель Игорь Костюков.

"Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но обязательно вернется", – уточнил он в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

О нападении на Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы стало известно 6 февраля. По данным правоохранителей, исполнителем был Любомир Корба, а его пособником – Виктор Васин.

В ходе расследования удалось установить, что первый прошел стрелковую подготовку в Киеве, а в августе 2025 года был переброшен в Россию. Он установил наблюдение за генералом, после чего забрал из подготовленного украинскими спецслужбами схрона пистолет с глушителем.

В день покушения Корба проник в жилое здание, дождался свою жертву на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Алексеев был госпитализирован. СМИ писали, что он находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Исполнитель был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию 8 февраля. В столице в тот же день арестовали пособника. Оба фигуранта признали свою вину.

Позднее правоохранители поймали еще одного соучастника покушения. Им оказался сын Васина Павел. Он обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для наружного наблюдения и изъятия оружия.

В ФСБ указали на то, что заказчиками покушения на Алексеева выступили спецслужбы Украины, кроме того, был заметен британский след.

политикапроисшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика