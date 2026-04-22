Форма поиска по сайту
Новости

22 апреля, 18:40

Юрист Ревзин: претендовать на бесплатные земли могут россияне старше 18 лет

Юрист напомнил россиянам о праве на бесплатную землю в некоторых регионах

Фото: depositphotos/Elenarts​

В России действует программа, по которой можно бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке и в Арктике. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал адвокат Виталий Ревзин.

По его словам, претендент должен быть старше 18 лет, иметь постоянный доход и проживать в выбранном регионе не менее года.

"Иных документов, кроме подтверждения проживания и паспорта, не требуется", – уточнил эксперт.

Программа работает уже более 10 лет и привлекла сотни тысяч участников. Участки предоставляются в безвозмездное пользование с возможностью дальнейшего оформления при соблюдении условий освоения. Отдельные категории, например коренные малочисленные народы, также могут рассчитывать на землю.

Ранее бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, что выгоднее всего купить квартиру в 2026 году можно летом. С его слов, рынок недвижимости будет находиться в стадии трансформации. После периода жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок прогнозируется постепенное смягчение условий.

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

