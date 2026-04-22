Юрист Ревзин: претендовать на бесплатные земли могут россияне старше 18 лет

В России действует программа, по которой можно бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке и в Арктике. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал адвокат Виталий Ревзин.

По его словам, претендент должен быть старше 18 лет, иметь постоянный доход и проживать в выбранном регионе не менее года.

"Иных документов, кроме подтверждения проживания и паспорта, не требуется", – уточнил эксперт.

Программа работает уже более 10 лет и привлекла сотни тысяч участников. Участки предоставляются в безвозмездное пользование с возможностью дальнейшего оформления при соблюдении условий освоения. Отдельные категории, например коренные малочисленные народы, также могут рассчитывать на землю.

