Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

22 апреля, 22:40

Происшествия

Аварийно-спасательные работы завершены в Сызрани

Фото: ТАСС/Дарья Малеева

Аварийно-спасательные работы завершены в Сызрани, сообщила пресс-служба МЧС России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 апреля атаковали город, используя БПЛА. На территории Сызрани упали не менее 11 вражеских беспилотников, которые потом сдетонировали. Из-за попадания одного из них в жилой дом частично обрушился подъезд.

Пострадали 12 человек, 3 были госпитализированы, еще 2 мирных жителя –женщина и ребенок – погибли. Всего из здания эвакуировали 39 граждан, они находятся в пункте временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В городе действует режим ЧС регионального характера, также отменены массовые мероприятия.

В Кремле, комментируя трагедию, заявили, что удары по гражданским объектам стали реальностью, с которой сталкивается страна. В связи с этим и продолжается СВО.

Сызрань подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 22 апреля

