Состояние двоих госпитализированных после ЧП в Сызрани оценивается как тяжелое

Двое из трех госпитализированных после ЧП в жилом доме в Сызрани находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

Местные власти добавили, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Один из ранее госпитализированных был отправлен домой на амбулаторное лечение.

Утром 22 апреля на территории Сызрани упали не менее 11 украинских беспилотников с последующей детонацией. После попадания одного из них в жилой дом произошло частичное обрушение подъезда.

В результате происшествия пострадали 12 человек, 3 были госпитализированы. Еще 2 человека погибли. Всего из здания эвакуировали 39 человек, которых разместили в ПВР.

По факту массовой атаки дронов и обрушения подъезда возбуждено уголовное дело. Также в Сызрани введен режим ЧС регионального характера, там отменены массовые мероприятия.