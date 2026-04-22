Песков прокомментировал атаку ВСУ на Сызрань

Удары по гражданским целям стали реальностью, с которой сталкивается Россия. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал Первому каналу атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сызрань.

"Именно поэтому продолжается специальная военная операция", – подчеркнул Песков.

Утром 22 апреля на территории Сызрани упали как минимум 11 вражеских дронов, которые затем сдетонировали. После попадания одного из них в жилой дом произошло частичное обрушение подъезда.

Пострадали 12 человек, 3 доставили в больницу, еще 2 мирных жителя погибли. Всего из здания эвакуировали 39 граждан, они находятся в пункте временного размещения.

Состояние двух из трех госпитализированных оценивается как тяжелое. Врачи оказывают им необходимую помощь.

По факту атаки БПЛА и обрушения подъезда возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС регионального характера, также отменены массовые мероприятия.