Силы ПВО за ночь сбили 155 БПЛА над регионами РФ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные средства ПВО ликвидировали 155 украинских беспилотников над регионами России в ночь на среду, 22 апреля. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает RT.

По информации ведомства, дроны были уничтожены над территориями Самарской, Пензенской, Ростовской, Брянской, Курской, Саратовской, Белгородской, Воронежской, Ульяновской, Волгоградской областей, а также над Республикой Крым, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Курске. Его обломки повредили крышу здания.

36 жильцов, включая 9 детей, эвакуировали. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого обломки БПЛА пробили крышу автобуса в Севастополе. В этот момент транспортное средство находилось на конечной остановке без пассажиров, поэтому никто не пострадал.

