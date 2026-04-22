Новости

22 апреля, 23:58

Происшествия

Крупный пожар произошел в жилом доме в Махачкале

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Крупное возгорание произошло в многоквартирном 6-этажном доме в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Огонь распространился по крыше дома на площади 600 квадратных метров. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. К тушению огня привлечены 39 сотрудников и 12 единиц техники МЧС.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске. Возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. Предварительно, двое из погибших являются несовершеннолетними.

В Краснодарском крае возгорание случилось на территории нефтебазы в городе Тихорецк. В результате происшествия погибших и пострадавших не выявили. К ликвидации огня было привлечено более 200 человек.

