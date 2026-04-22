Четыре человека погибли при пожаре в Благовещенске

Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске, сообщило главное управление МЧС по Амурской области.

По данным ведомства, возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. После прибытия первых расчетов в одном из подъездов наблюдалось сильное задымление.

Звеньями газодымозащитной службы были обнаружены четверо погибших, двое из которых, предварительно, являются несовершеннолетними, добавили в МЧС.

