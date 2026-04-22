22 апреля, 19:18Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Благовещенске
Фото: МАХ/"МЧС Амурской области"
Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Благовещенске, сообщило главное управление МЧС по Амурской области.
По данным ведомства, возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. После прибытия первых расчетов в одном из подъездов наблюдалось сильное задымление.
Звеньями газодымозащитной службы были обнаружены четверо погибших, двое из которых, предварительно, являются несовершеннолетними, добавили в МЧС.
Ранее в многоэтажном доме на Загорьевской улице в Москве прогремел взрыв. По предварительным данным, хлопок произошел из-за бытового прибора. Информация о пострадавших пока не поступала.
Новости мира: взрыв произошел в Бухаресте на одной из тепловых электростанций