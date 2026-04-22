Один человек спасен из горящей квартиры на востоке Москвы

22 апреля, 17:19

Происшествия

Один человек спасен из горящей квартиры на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке Москвы из пожара в жилом доме на Алтайской улице удалось спасти человека. Об этом сообщило столичное управление МЧС в МАХ.

Пламя вспыхнуло на третьем этаже здания, затронув личные вещи и мебель в квартире. Сотрудники МЧС с помощью спасательного устройства эвакуировали одного человека с четвертого этажа. Пожар оперативно ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

Ранее 2 человека погибли при пожаре в ТиНАО. Пожар произошел на территории частного дома в деревне Сосенки. По данным ведомства, там загорелись дом и хозяйственная постройка. Пламя перешло и на второй частный дом, которое затем ликвидировали приехавшие пожарные.

В свою очередь, Щербинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств. Причину возгорания определят по результатам пожарно-технической экспертизы

происшествияпожаргород

