Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 20:47

Происшествия

Суд в Баку приговорил россиянина к 4 годам колонии за отмывание денег

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Баку приговорил гражданина России Александра Вайсеро к 4 годам колонии по делу об отмывании денег, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Minval.

Россиянин был признан виновным по статье "Легализация имущества, полученного преступным путем". Гособвинение запрашивало для него 5 лет лишения свободы.

По данным суда, Вайсеро действовал в составе группы по предварительному сговору. Вместе с сообщниками он легализовал крупную сумму, полученную через незаконные лотерейные, букмекерские и другие азартные сайты, работавшие за пределами Азербайджана.

Чтобы скрыть происхождение денег, россиянин частями переводил их на банковские счета, оформленные на разных лиц. Общая сумма составила 31,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что по статье "Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" были выдвинуты обвинения в отношении блогера Гусейна Гасанова. Следствие считает, что он действовал как индивидуальный предприниматель и не уплатил в бюджет налоги на сумму более 170 миллионов рублей.

Блогеру было заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сам Гасанов виновным себя не считает.

