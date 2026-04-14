В Росфинмониторинге заявили о росте "армии дропов" (дроппер – участник мошенничества, чья банковская карта или счет используется для перевода, обналичивания или отмывания похищенных денег. – Прим. ред.). Об этом заявила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая в ходе ежегодной конференции по ПОД/ФТ.

По ее словам, несмотря на выстроенную систему выявления подобных операций и усиленный контроль со стороны банков, проблема не исчезает, а, напротив, продолжает расти.

В ведомстве уточнили, что банки все чаще блокируют подозрительные операции, однако участники схем просто переходят в другие финансовые организации и открывают новые счета.

Отдельную обеспокоенность вызывает вовлечение несовершеннолетних. По словам представителя службы, в ряде случаев подросткам помогают оформлять банковские карты даже родители, что, по оценке ведомства, требует отдельной профилактической работы с семьями.

Ранее правительство России внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. В документ вошли около 20 инициатив. Основной из них является закрепление требований о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами.

Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. В частности, россияне не смогут иметь больше 20 карт.

