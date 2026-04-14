Десятки тысяч мертвых птиц обнаружили на побережьях Европы

За последние 3 месяца на атлантическом побережье Франции обнаружили более 45 тысяч погибших тупиков, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Ici.

При этом экологи считают, что реальное число жертв намного выше. Согласно их оценкам, на одного птенца, найденного на берегу, может приходиться около 10 особей, погибших в открытом море.

Массовая гибель тупиков затронула и другие европейские страны. Мертвых птиц находили на побережьях Ирландии, Великобритании, Испании и Португалии. По мнению специалистов, основная причина трагедии – зимние штормы. Птицы не смогли добыть достаточно пищи из-за погодных условий и погибали от истощения.

