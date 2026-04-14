14 апреля, 16:16

Происшествия

Десятки тысяч мертвых птиц обнаружили на побережьях Европы

Фото: 123RF.com/underworld

За последние 3 месяца на атлантическом побережье Франции обнаружили более 45 тысяч погибших тупиков, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Ici.

При этом экологи считают, что реальное число жертв намного выше. Согласно их оценкам, на одного птенца, найденного на берегу, может приходиться около 10 особей, погибших в открытом море.

Массовая гибель тупиков затронула и другие европейские страны. Мертвых птиц находили на побережьях Ирландии, Великобритании, Испании и Португалии. По мнению специалистов, основная причина трагедии – зимние штормы. Птицы не смогли добыть достаточно пищи из-за погодных условий и погибали от истощения.

Ранее на берегу острова Гуэмес в американском штате Вашингтон обнаружили более 20 собачьих трупов без кожи. Некоторые особи были лишены передних лап, а у другой части на шее нашли оранжевые веревки.

Происхождение животных и обстоятельства их гибели пока остаются неизвестными. В связи с этим власти начали расследование.

Читайте также


животныепроисшествияза рубежом

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

