Застрявший на мелководье на Балтике кит не двигался сутки

Застрявший на мелководье в Балтийском море горбатый кит не двигается уже сутки, однако продолжает дышать. Об этом сообщила газета Bild.

Днем ранее, 1 апреля, на данном участке пляжа были прекращены работы, а зону огородили. По словам специалистов, животное, вероятно, погибнет.

"Уровень воды сейчас такой, что издалека не видно, продолжает ли он дышать. Характерных водных фонтанов нет", – сказал Тантцен.

В ближайшее время специалисты попытаются приблизиться к киту для оценки его состояния. Экологи, находящиеся на месте, подтвердили, что животное еще подает признаки жизни, о чем также информирует агентство DPA.

Кита весом примерно 15 тонн и размером 12–15 метров обнаружили на мелководье в Балтийском море у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. Несколько попыток спасти его закончились неудачно, так как грунт оказался слишком твердым для землесосной установки.

Специалисты задействовали в работах плавучие экскаваторы на специальных понтонах. Сильный ветер и течение усложняли спасательную операцию. 27 марта стало известно, что кит сумел самостоятельно уплыть, однако затем ситуация повторилась.