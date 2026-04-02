КСИР сообщил о проведении 90-го этапа ответной операции против целей Израиля и США

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Тегеран провел 90-й этап ответной операции против целей Израиля и США, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

По его данным, речь идет о волне операции под названием "Правдивое обещание – 4". В ее рамках были атакованы сталелитейные и алюминиевые заводы США, расположенные на Ближнем Востоке.

Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В марте США передали Ирану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Вместе с тем американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.

Однако Тегеран назвал требования по урегулированию чрезмерно "жесткими и нелогичными". Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи добавил, что Иран относится к данным инициативам с особой осторожностью.