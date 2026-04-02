Daily Star: пропавшая в США девочка найдена живой спустя 32 года

Кристина Мари Планте, которая пропала без вести 16 мая 1994 года в Стар-Вэлли, найдена живой в американском штате Аризона. Об этом сообщает Daily Star.

На момент пропажи девушке было 13 лет. В последний раз ее видели в районе конюшни, где была лошадь девочки. Тогда в поисках участвовали местная полиция, спасатели и волонтеры, однако операция не принесла результатов.

"Несмотря на исчерпывающие наземные поиски, интервью и последующие следственные действия, никаких жизнеспособных зацепок получено не было", – говорится в сообщении.

Все это время девушка находилась в национальных базах данных пропавших детей, а ее ориентировки распространяли по всему государству. Дела также рассматривалось детективами. Найти Планте помогли современные методы работы и технологический прогресс. Благодаря им детективы смогли обнаружить новые зацепки и раскрыть дело.

Полиция не стала уточнять подробности того, где была пропавшая девушка и как сложилась ее судьба. Правоохранители подчеркнули, что сведения не разглашаются из уважения к частной жизни Планте.

Ранее жительница американского штата Висконсин Одри Бакберг, которая пропала более 60 лет назад, была найдена живой. Женщина исчезла в 1962 году, когда ей было 20 лет. При этом у нее было двое детей. Выяснилось, что она покинула штат по своему желанию.

