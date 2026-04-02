Певица Слава заявила, что хочет стать матерью в третий раз

Российская певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) заявила, что хотела бы родить еще одну дочь. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

"Как же я люблю моих девочек! Хочу еще малышку", – сказала она.

Старшую дочь Александру певица родила, будучи в браке с ресторатором Константином Морозовым. Отцом младшей дочери Антонины является бизнесмен Анатолий Данилицкий.

С Данилицким Слава рассталась в мае прошлого года. Вместе они были с 2002-го. По ее словам, причиной стали измены гражданского мужа и отсутствие помощи с его стороны.

В марте этого года артистка заявила, что состоит в отношениях, однако они с избранником живут в разных домах. Она назвала своего мужчину "старым, но любимым".

При этом еще в январе певица жаловалась на одиночество. Она заявляла, что не посещает вечеринки для веселья и употребляет алкоголь из-за отсутствия любви и заботы.

Недавно Слава также рассказала, что в сложный период от нее отвернулись близкие. Певица добавила, что из-за предательства родных "плачет каждый день".

