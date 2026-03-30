Певица Слава заявила, что семья отвернулась от нее

Российская певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) заявила, что семья отвернулась от нее. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети исполнительницы.

Артистка призналась, что в трудный период близкие люди отстранились, оставив ее наедине с проблемами.

"Не знаю, чем я это заслужила. Добротой, наверное", – сказала Слава, уточнив, что каждый день плачет из-за предательства родных.

Ранее певица расплакалась и рассказала, что одинока. По ее словам, она не посещает вечеринки для веселья и употребляет алкоголь из-за отсутствия любви и заботы.

Она добавила, что хочет видеть с собой рядом избранника, который возьмет ее заботы на себя и будет целовать по утрам.