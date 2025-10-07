Певица Слава рассказала о предательстве близких людей

Фото: ТАСС/Платонов Максим

Российская певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) призналась, что не может не плакать, потому что близкие ей люди совершают "отвратительные" и "предательские" поступки, пользуясь ее добротой. Об этом сообщает News.ru.

"Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали", – рассказала Слава в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Ранее певица спровоцировала слухи о помолвке с новым возлюбленным. Она выложила в соцсети фото с кольцом на безымянном пальце правой руки.

В мае этого года исполнительница заявила, что рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после более 20 лет отношений. Слава отметила, что сохранила с ним дружеские отношения, пара продолжает воспитывать дочь Антонину.

