Ким Кардашьян заявила, что усилила меры безопасности из-за угрозы убийства

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американская модель Ким Кардашьян усилила охрану из-за поступления угрозы заказного убийства. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Radar.

"Она все еще потрясена и действительно верит, что угроза могла быть реальной", – передает издание.

Сейчас модель и ее четверо детей охраняются круглосуточно. Сотрудники спецслужбы постоянно дежурят у дома Кардашьян и сопровождают ее на автомобиле, а также занимаются обеспечением безопасности возле школы детей и на бизнес-объектах девушки. Тщательно проверяют даже курьеров.

Ранее Кардашьян рассказала, что человек из близкого окружения заказал ее убийство. Имя заказчика названо не было. По словам модели, она узнала о планируемом покушении благодаря частным детективам, которых нанимала для другого дела.

