In Touch Weeklу: Ким Кардашьян запретила обсуждать Канье Уэста в присутствии детей

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Американская предпринимательница и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян запретила обсуждать своего бывшего супруга и музыканта Канье Уэста в присутствии детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на In Touch Weeklу.

По данным инсайдера издания, таким образом звезда захотела обезопасить себя и детей от влияния бывшего мужа.

"Как бы она и все в семье ни сходили с ума, никому не разрешается упоминать ни слова о Канье и обо всем, что происходит, если дети дома", – говорится в сообщении.

У Кардашьян и Уэста четверо общих детей.

Ранее СМИ писали, что Кардашьян обсуждает с адвокатами возможность частичного лишения родительских прав Уэста. Причиной стала песня музыканта с участием старшей дочери Норт Уэст без одобрения Кардашьян. При этом звезда не собирается препятствовать встречам детей с Уэстом.

В соглашении о разводе пары, на которое ссылаются журналисты, говорится, что стороны должны явиться на закрытое слушание с судьей, если возникнет конфликт относительно детей.

