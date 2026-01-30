Канадские визовые центры в РФ перестали принимать документы для оформления виз

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Визовые центры Канады в России прекратили прием документов для оформления виз, сообщается на сайте правительства североамериканского государства.

В публикации уточняется, что паспорта и другие документы россиян не принимаются еще с 28 января. В связи с этим гражданам рекомендуется обращаться в визовые центры за пределами страны. О причинах такого решения не говорится.

До этого оформление виз россиянам приостановил Госдеп США. Позже выяснилось, что пауза в выдаче документов касается только иммиграционных разрешений, а не всех допусков на въезд в целом.

В Ассоциации туроператоров России указывали, что приостановка выдачи виз в США не станет "трагедией" для путешественников из РФ. Дело в том, что массового туризма в США из России и не было. При этом "квест" с получением американской визы могли позволить себе далеко не все.

