14 января, 17:20

Политика
Fox News: Госдеп США приостановил оформление виз для россиян

Госдеп США приостановил оформление виз для россиян

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Госдеп США приостановил оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на служебную записку ведомства.

В документе указано, что консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до окончания пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

В список стран, в отношении которых вводится пауза, помимо РФ, вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие, указало издание. При этом решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

Ранее американская администрация запретила въезд в страну жителям Буркина-Фасо, Нигера, Мали, Южного Судана, Лаоса, Сьерра-Леоне и Сирии. Тогда же ввели частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 государств: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

В США предложили ввести проверку соцсетей у туристов при въезде

