18 декабря, 05:34

Политика

Трамп заявил, что США стали "самой горячей" страной в мире

Фото: whitehouse.gov

США являются "самой горячей" страной в мире, хотя еще год назад ситуация была крайне плачевной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.

"Год назад наша страна была абсолютно мертва и находилась на грани краха. А теперь мы самая горячая страна в мире, и об этом мне говорил каждый лидер, с которым я общался за последние пять месяцев", – заявил Трамп.

По его словам, у США самая могущественная армия в мире, она достигла рекорда по объему зачислений в ряды ВС. Кроме того, текущая администрация смогла сделать наиболее защищенную госграницу за всю историю страны, добавил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что унаследовал США в самом худшем положении из возможных. Вместе с тем он и его команда продолжают работать над тем, чтобы исправить эту ситуацию.

Ранее администрация США полностью запретила въезд на территорию страны для граждан Буркина-Фасо, Нигера, Мали, Южного Судана, Лаоса, Сьерра-Леоне и Сирии. Кроме того, Вашингтон ввел частичные ограничения на выдачу виз гражданам еще 15 стран.

В начале декабря Госдепартамент США переименовал бывший Институт мира, расположенный в Вашингтоне, в честь Трампа.

